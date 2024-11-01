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Antalya'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Antalya'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. İki araç çarpıştıktan sonra minibüs yan yattı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumalı Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serik'ten Antalya istikametine seyir halindeki Cem A. idaresindeki 07 C 3891 plakalı servis minibüsü ile aynı istikamete giden Yunus K. yönetimindeki 07 D 3846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs orta refüjde bulunan demir korkuluklara çarparak yan yattı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada her iki araçta da yolcu bulunmadığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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