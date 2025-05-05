Antalya'da Servis Minibüsü Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü refüje çarparak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerini tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havalimanı'ndan şehir merkezi istikametine seyir halindeki Gökhan A.'nın kullandığı 07 C 2460 plakalı servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki refüje, ardından da palmiyelere çarparak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı

Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sırasında servis aracında kimsenin bulunmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Kısa sürede kazanın meydana geldiği noktaya gelen ekipler araç içerisinde yaralı halde bulunan sürücüyü çıkarmak için harekete geçti. Gökhan A.'ya sıkıştığı yerde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapıldı, ardından ekipler tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA