Antalya'da serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç aranıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği Köprü Çay'da akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Karabük Mahallesi'nde önceki gün serinlemek için girdiği Köprü Çay'da akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma JAK ve Jandarma Su Altı Arama SAK ekiplerinin arama tarama faaliyetleri bugün de sonuçsuz kaldı. Sabah günün ilk ışıkları ile başlayan arama çalışmalarında olayın meydana geldiği bölgenin kayalık olması sebebiyle JAK ekipleri arama kurtarma köpeği eşliğinde kıyıdan tarama yaparken, SAK ekipleri de bellerine bağladıkları ağırlık ve halatlarla güç şartlar altında su altında arama çalışmalarını sürdürdü. 2 gündür devam eden arama çalışmalarında şu ana kadar Ahmet Yıldız'a ait bir ize rastlanamadı. - ANTALYA