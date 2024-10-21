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Antalya'da Sazlık Alanında Çıkan Yangın 3 Seraya Zarar Verdi

Antalya'da Sazlık Alanında Çıkan Yangın 3 Seraya Zarar Verdi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak 3 seranın zarar görmesine neden oldu. Yangın, ikametlere yaklaştığında vatandaşlar panik yaşadı ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

Antalya'da sazlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında 3 sera zarar gördü. Alevler ikametlere metreler kala kontrol altına alındı.

Yangın; saat 12.00 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi 1238 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakın noktadaki seralara sıçradı. 3 seranın yanarak zarar gördüğü yangında alevlerin bazı ikametlere yaklaşması üzerine vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale etti.

Alevleri görünce gözyaşlarını tutamadı

Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Alevlerin ikametine yaklaştığını gören bir vatandaş da evinden uzattığı hortum ile yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin evine yaklaştığını gören bir kadın gözyaşlarına hakim olamadı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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