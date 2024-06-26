Antalya'da Sanayide Oto Boyacısında Yangın Çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde sanayide bulunan oto boyacısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, sanayi sitesinde oto boyacısı dükkanında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının ilk anda kendi dükkanında çıktığını zannettiğini belirten dükkan komşusu Güngör Karacaoğlan, "Yangın, dükkanımın yan tarafında oto boyacısında çıktı. Ben dükkanımı kapattıktan sonra markete gitmiştim. İtfaiye ekipleri karşımdan geliyordu. Bir baktım benim dükkanımın olduğu yerden dumanlar yükseliyordu. Önce kendi dükkanımın yandığını zannettim. Sonra geldiğimde komşumun dükkanının yandığını gördüm. İtfaiye ekipleri sağ olsun gelip yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA