Antalya'da sahtecilik suçundan aranan şahıs yakalandı

Antalya'da parada sahtecilik suçundan 22 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, saklandığı ikamette sahte paralarla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, parada sahtecilik suçundan 21 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs saklandığı ikamette yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada 69 adet sahte 100 TL ele geçirildi.

Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ANTALYA