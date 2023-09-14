Antalya'da Sahte Zincir Kolye Dolandırıcılığı

Antalya'da kimliği belirsiz iki kadının kuyumcuya getirdiği zincir kolyenin sahte olduğu anlaşıldı. Kadınlar polis çağrısı üzerine olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya'da kimliği belirsiz iki kadının kuyumcuya bozdurmak için getirdiği zincir kolyenin, işletme sahibinin dikkati sayesinde sahte olduğu anlaşıldı. Kuyumcunun polisi araması üzerine panikleyen kadınlar olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuya kimliği belirsiz iki kadın gelip, altın zincir kolyesini bozdurmak istediğini söyledi. İşletme sahibi yaptığı incelemede, normalde piyasa değeri yaklaşık 16 bin TL olan zincirin sahte olduğunu tespit etti. Kuyumcunun zincirin sahte olduğunu söylemesi üzerine taraflar arasında sözlü atışmalar yaşandı. Bu sırada kuyumcunun polise haber vereceğini söylemesi üzerine iki şüpheli zinciri de alıp olay yerinden kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, işletme sahibinin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA