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Antalya'da sahte şampuan operasyonunda 30 ton ürün ele geçirildi

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Antalya'da gerçekleştirilen sahte ürün operasyonunda şüpheli bir kişinin imalathanesinde 30 ton şampuan ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen sahte ürün operasyonunda şüpheli bir kişinin imalathanesinde 30 ton şampuan ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık suçlarıyla mücadele operasyonunda, Kepez İlçesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, şüpheli bir kişinin sahte şampuan ve sıvı sabun üretiminde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin imalathanesinde ve deposunda yapılan aramalarda, 30 ton doluma hazır sahte şampuan, 6 adet dolum makinesi, 150 bin adet koli, 500 bin adet etiket ve 150 bin adet boş plastik şişe ele geçirildi.

Olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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