Antalya'da sahte içki operasyonunda 5 şahsa işlem yapıldı

Antalya'da bin 327 şişe sahte içki ve 95 litre sahte alkol ele geçirilirken, 5 şahsa işlem yapıldı.

Antalya'da bin 327 şişe sahte içki ve 95 litre sahte alkol ele geçirilirken, 5 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürüttükleri çalışmada, bin 327 şişe sahte içki, 95 litre sahte alkol, 98 adet elektronik sigara, 360 paket gümrük kaçağı sigara, 95 adet puro, 16 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayda 5 şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA