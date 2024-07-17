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Antalya'da Sahte Dolar Operasyonu: 49 Sahte Banknot Ele Geçirildi, 3 Kişi Tutuklandı

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Antalya'da sahte 100 ABD Doları kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 49 sahte banknot ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da sahte 100 ABD Doları kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik operasyonda, 49 sahte banknot ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Antalya'da, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, sahte 100 ABD Doları kullanarak vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, şüpheliler Antalya'da bulunan 10 farklı işyerine sahte para vererek dolandırıcılık yapmaya çalıştı. Operasyon sonucunda şüphelilerin piyasaya sürmeyi planladıkları 49 adet sahte 100 ABD Doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, "Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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