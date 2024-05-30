Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu: 6 Tutuklama

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptıkları, vatandaşlara basın mensubu olacakları vaadi ile sahte basın kartı, sahte basın araç kartı ve polis telsizi satarak 600 bin Türk lirası dolandırarak, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5809 Sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar çıkarıldıkların adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA