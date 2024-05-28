Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Sahte Basın Kartı Dolandırıcılığı Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri; merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen şüphelilerin, 5187 Sayılı Basın Kanunu gereği basın kartının resmi bir belge olduğunu, basın kartı vermeye yetkili tek makamın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olduğunu bildikleri halde usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini belirledi.

Sahte basın kartı ile dolandırıcılık

MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin Türk lirası dolandırdıkları tespit edilirken yapılan çalışmalar neticesinde; Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar düzenlenen eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındı. 6 şüpheli hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından adli tahkikat başlatılırken, ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca, 12 adet 9mm fişek ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Antalya Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı

 Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

Gümrük ekiplerinden Mersin'de tarihi yakalama! 1 milyar TL'lik kaçakçılık önlendi

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Bakmadan Geçme

Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın hangi eseri? Süleymaniye Camii ne zaman yapıldı, özellikleri neler? Süleymaniye Camii hakkında bilgiler… Mersin tavuğa tecavüz olayı ne, ne oldu? Tavuğa tecavüz eden kim, tutuklandı mı? ALMANYA-TÜRKİYE Milletler Ligi maçı ne zaman? Filenin Sultanlarının 2. Hafta maçları başladı mı? #127952 3 günde öldüren EBOLA VİRÜSÜ ne, nasıl bulaşır? Çinli bilim insanları geliştirdi! #129440 Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Tavuğa tecavüz etti! Olay nerede oldu? Şahıs tutuklandı mı? TYT AYT 2024 DENEME SINAVI SONUÇLARI! #9997 YKS deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte sorgulama ekranı! Merdiven boşluğunda ipe asılı halde ölü bulundu! Olay ne, nerede oldu? FETÖ firarisi AKIN İPEK'İN YALISI satışa çıktı mı, ne kadar? Koza-İpek Holding'e ait BEYAZ KÖŞK ne kadara satılıyor, kaç TL? Vekâlet yoluyla hac yapılabilir mi? Şartları nelerdir? CRİSTİANO RONALDO GOL REKORU KIRDI! #129349 Ronaldo Suudi Ligi'nde kaç gol ile rekor kırdı? Cristiano Ronaldo kaç gol attı? #9917 27-31 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ #128185 Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? #128185 Kuşum Aydın kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kuşum Aydın kaç yaşında, nereli? Kuşum Aydın biyografisi! ALES/2 NE ZAMAN 2024? #9997 ALES/2 sınavı hangi tarihte, başvurular ne zaman? Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar bu akşam yayınlanacak mı? #128250
Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor

Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title