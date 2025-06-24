Antalya'da Sahte Altın Satışıyla Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Sahte Altın Satışıyla Dolandırıcılık: 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da iki kuyumcuya sahte altın satarak 150 bin TL dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'da iki farklı kuyumcuya sahte altın satarak yaklaşık 150 bin TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte faaliyet gösteren kuyumculara sahte ziynet eşyası satılmasıyla ilgili "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan kapsamlı incelemelerde, N.D., H.M., A.Y. ve S.D. isimli şahısların iki farklı kuyumcuya 4 ayrı seferde yaklaşık 150 bin TL değerinde sahte altın sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanırken, üzerlerinde bulunan 3 adet sahte altın zincire el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! Rakam da verildi

CHP'den asgari ücrete ara zam talebi! İşte dillendirilen rakam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.