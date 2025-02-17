Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp intihar etti
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast

Antalya'da Sahte Altın Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Sahte Altın Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da iki ayrı iş yerinde sahte gram altın satan iki kişi, yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Sahte altın ve diğer delillere el konuldu.

Antalya'da iki ayrı iş yerine sahte gram altın satan 2 şüpheli, nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde sahte altın satışıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.E.Ş. ve Y.S. isimli şahısların, 2 farklı iş yerine toplamda 23 adet sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi. Polis ekiplerince kaldıkları otelde yakalanan şüphelilerin odasında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 79 adet 1 gram altın, dijital materyaller, bir miktar döviz ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "paraya eşit sayılan değerler" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İddianame düzenlendi, işte Ümit Özdağ için istenen ceza
img

Kuzey Marmara'da feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralı
img

Hükümeti bile korku sardı! Real Madrid ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.