Antalya'da Sahte Altın Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
Antalya'da iki ayrı iş yerinde sahte gram altın satan iki kişi, yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandı. Sahte altın ve diğer delillere el konuldu.
Antalya'da iki ayrı iş yerine sahte gram altın satan 2 şüpheli, nitelikli dolandırıcılıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesinde sahte altın satışıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.E.Ş. ve Y.S. isimli şahısların, 2 farklı iş yerine toplamda 23 adet sahte gram altın bozdurdukları tespit edildi. Polis ekiplerince kaldıkları otelde yakalanan şüphelilerin odasında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır 79 adet 1 gram altın, dijital materyaller, bir miktar döviz ve nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" ve "paraya eşit sayılan değerler" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA