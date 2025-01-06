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Antalya'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'da 7 kuyumcuya toplam 60 bin TL değerinde sahte gram altın satan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin otel odasında yapılan aramalarda sahte altın ve diğer deliller ele geçirildi.

Antalya'da 7 farklı kuyumcuya toplam 60 bin TL değerinde sahte gram altın sattıkları tespit edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Muratpaşa ilçesindeki kuyumcuların sahte altın satışı yapan kişilerce dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelilerin S.K., A.E.K. ve M.Ç. olduğu belirlendi. Kaldıkları otel odasında yakalanan şüphelilerin 7 farklı kuyumcuya toplam 60 bin TL karşılığında sahte gram altın sattıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda; 195 bin TL ve 87 gram sahte altın, cep telefonları ile dijital materyaller ele geçirildi. Dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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