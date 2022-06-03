Antalya'da sahte alkol operasyonu - Haberler

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Antalya'da sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da sahte alkol operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 120 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü alkol ele geçirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 120 şişe sahte TAPDK ve yabancı bandrollü alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlileri Manavgat'ta sahte alkol ticareti yapan 3 şüpheliye ait ikamet ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda 120 şişe (litre) sahte TAPDK ve yabancı bandrollü alkol, 37 adet 1 litrelik boş alkol şişesi, 18 adet sahte bandrol, 100 adet alkol şişesi etiketi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheliden 1 tanesi adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 şüpheli ise tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya TAPDK 3. Sayfa Haberler

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