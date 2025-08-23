Antalya'da Sahte Alkol Operasyonu: 119 Bin Litre Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da sahte-kaçak alkol imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 119 bin 500 litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 7 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte-kaçak alkol ele geçirdiklerini belirterek 7 şüpheliyi yakaladıklarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdiklerini kaydederek 7 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya'da 5 ayrı adreste sahte-kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik. Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." - ANKARA

