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Antalya'da Sağanak Yağış: Midibüs Devrildi, Faciayı Önledi

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Antalya'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalyalılar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken kazalar da meydana geldi. Havalimanı kavşağında devrilen bir midibüste yolcu olmaması faciayı önledi.

Antalya'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalyalılar sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken kazalar da meydana geldi. Havalimanı kavşağında devrilen bir midibüste yolcu olmaması faciayı önledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden perşembe günü iç batı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtilmesinin ardından bugün saat 22.30 sıralarında Antalya'da sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli fırtına ile yağışa hazırlıksız yakalanan Antalyalılar kaçış noktası olarak otobüs durakları ya da apartman altlarını tercih etti.

Yağış kazaları da beraberinde getirdi

Yağışla beraber şehir merkezindeki yollarda trafik sıkışıklığı yaşanırken, bazı noktalarda da su birikintileri oluştu. Rüzgarla devrilen ağaçlar, park halindeki otomobillere zarar verdi. Sağanak yağışla beraber kazalar da meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında Antalya D-400 karayolu havalimanı kavşağında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 C 82475 plakalı midibüs önce yol kenarındaki refüj ve demir bariyere, ardından yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.

Yolcu olmaması faciayı önledi

Yan devrilen midibüs daha sonra ise Gökçe T. yönetiminde bulunan 34 HFS 447 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü 112 ekipleri tarafından kepez Devlet Hastanesine götürülürken, minibüs içerisinde yolcu olmaması ise büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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