Antalya'da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak, yolları adeta göle çevirdi.

Antalya'da sağanak hayatı felç etti, araçlar yollarda mahsur kaldı

ANTALYA - Antalya'da etkili olan şiddetli sağanak, yolları adeta göle çevirdi. Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte zorlanırken, bazıları da mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli sağanak uyarılarının ardından turizm kenti Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde yollar adeta göle döndü. Biriken sularda bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazıları da mahsur kaldı.

Kent merkezinde yağışın gün boyunca sürmesi bekleniyor.