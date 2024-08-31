Antalya'da Safari Cipi ile Otomobil Çarpıştı, Yaralılar Var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyreden bir safari cip ile çarpışıp yoldan çıkan otomobil betonarme aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü. Sürücü büyük şans eseri araçtan yaralı olarak çıkarken kaldırıma çarpıp devrilmekten son anda kurtulan ve içinde turistlerin bulunduğu safari cip durmadan yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken sürücü ise kazayı görenlerin yardımıyla hurdaya dönen otomobilden yürüyerek çıktı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Bünyamin Koçak'ın kullandığı 07 BLT 878 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, uygulama oteline yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan betonarme aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine yan yatarak çarpan ve hurdaya dönen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan otomobil sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsüne yardıma gelen vatandaşlar, otomobil sürücüsünün kendi aracına bir tur aracının çarpması sonucunda kaza yaptığını söylediğini dile getirdiler.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille aynı istikamette giden bir tur aracının viraja geldiğinde otomobile çarparak kaza yapmasına neden olduğu, otomobilin ardından kaldırıma çarpmasına rağmen durmayarak yoluna devam ettiği görüldü.

Sağlık durumu iyi

Kazanın ardından olay yerinin yakınında bulunan hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hastanede tedavi gören otomobil sürücüsü eşini otelde işe bırakıp geri dönerken yanındaki tur aracının kendi otomobiline çarptığını dile getirdi. - ANTALYA