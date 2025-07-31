Antalya'da Safari Araçlarına Yönelik Denetim: 4 Araç Trafikten Men Edildi

Antalya'da Safari Araçlarına Yönelik Denetim: 4 Araç Trafikten Men Edildi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı, safari araçlarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 107 aracı kontrol etti. 26 araçta eksiklik tespit edildi, 4 araç trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Alanya, Kemer ve Kaş ilçelerinde safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde 4 araç trafikten men edildi.

Alanya'nın Demirtaş, Sapadere, Oba Değirmendere; Kemer'in Kuzdere ve Kaş'ın Saklıkent bölgelerinde Trafik Jandarması Timlerince yapılan uygulamalarda toplam 107 safari aracı kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 26 aracın çeşitli eksiklikleri tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kusurlu bulunan 4 araç trafikten men edilirken, 1 aracın da ruhsat iptali işlemleri başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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