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Antalya'da Safari Araçlarına Denetim: 5 Araça Cezai İşlem

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde eksikleri tespit edilen toplam 5 safari aracına cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından safari araçlarına yönelik yapılan denetimlerde eksikleri tespit edilen toplam 5 araca cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube. Müdürlüğü koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince Alanya ilçesi Oba Alacami, Değirmendere, DİM Çayı ve Sapadere yolunda toplam 42 safari araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde 5 safari aracının eksikleri tespit edilerek cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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