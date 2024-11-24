Antalya'da Rus Yolcu Uçağında Yangın
Antalya Havalimanı'na iniş sırasında bir Rus yolcu uçağının sol motorunda yangın çıktı. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve uçağın içindeki 91 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Antalya'da havalimanına inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında iniş sırasında yangın çıktı.
Antalya Havalimanı'na inişe geçen Rus yolcu uçağının sol motor kısmında yangın çıktı. Havalimanı itfaiye birimlerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürülürken, uçaktaki 87 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edildi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. - ANTALYA