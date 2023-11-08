Antalya'da Rus uyruklu kadın apartman dairesinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartman dairesinde yaşayan Rus uyruklu Lina Tubol, komşularının ihbarı üzerine ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya'da Rus uyruklu Lina Tubol (45), oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.30 sularında Konyaaltı ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katında oturan Rus Lina Tubol'a ulaşamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, eve girdiklerinde Tubol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Tubol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili ekiplerin araştırması devam ediyor. (DHA)