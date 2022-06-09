Antalya'da Rus turist boğularak yaşamını yitirdi - Haberler

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Antalya'da Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Antalya'da Rus turist boğularak yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin sahilinde denize giren Rus turist, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelde tatil yapmakta olan Rus uyruklu Oleg Rusgalkın (54) tatil yaptığı otelin sahilinde denizde yüzdüğü sırada batıp çıkarak yardım istedi. Boğulmakta olan Oleg Rusgalkın, cankurtaran ve diğer turistlerin yardımıyla denizden çıkarılarak suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Side'de bulunan bir özel hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki Oleg Rusgalkın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Oleg Rusgalkın'ın cansız bedeni, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya turist 3. Sayfa Haberler

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