Antalya'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 134 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 134 adet fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir şahsın il dışından getirdiği ruhsatsız tabancaları Kepez ilçesinde piyasaya süreceği tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 6 adet ruhsatsız tabanca ve 134 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ANTALYA