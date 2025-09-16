Antalya'da Ruhsatsız Silah ve Fişek Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah ve fişekleri ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçların önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzelendi. 210 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 191 adet fişek/ kartuş, 4 adet kesici/delici alet ile toprağa ekili Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA