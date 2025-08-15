Antalya'da Ruhsatsız Silah Ticareti Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ile 5 şarjör ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Kepez ilçesinde ruhsatsız silah kaçakçılığı ile mücadele kapsamında M.S.Ç. ve M.Ç. isimli şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 1 adet av tüfeği ve 5 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

