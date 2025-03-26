Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde yasa dışı bireysel silahlanmaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yaptığı tespit edilen şüphelilere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 5 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 55 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA