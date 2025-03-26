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Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık koordinesinde yasa dışı bireysel silahlanmaya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan, bulunduran ve satışını yaptığı tespit edilen şüphelilere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 5 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 55 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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