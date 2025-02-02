Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Tabanca ve 19 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Antalya'da gerçekleştirilen çalışmada ruhsatsız 22 tabanca, 19 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık talimatıyla ruhsatsız silah, mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22 tabanca, 19 tüfeği, 6 bin 181 adet fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA