Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Tabanca ve 19 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Tabanca ve 19 Av Tüfeği Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 22 tabanca, 19 av tüfeği ve 6 bin 181 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen çalışmada ruhsatsız 22 tabanca, 19 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince savcılık talimatıyla ruhsatsız silah, mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22 tabanca, 19 tüfeği, 6 bin 181 adet fişek ve 22 tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili 22 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
img

Maç öncesi sunucuyu şoke eden kaza
img

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Shiitake mantarını eken yaşadı! Tanesi 17 bin liradan satılıyor

Eken zengin oluyor! Tanesi tam 17 bin liradan satılıyor
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
Doktor İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesi akıllara bir ismi getirdi

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.