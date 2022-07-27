Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi - Haberler

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Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi

Antalya'da Roma dönemine ait 613 sikke ele geçirildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 şahsın piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ele geçirildi.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde 2 şahsın piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ele geçirildi.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde O.H. ve H.K. isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı yönünde İstihbarat Şube Müdürlüğünce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda operasyon yürütüldü. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 613 adet sikke ile birlikte 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya Kepez Roma 3. Sayfa Güncel Haberler

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