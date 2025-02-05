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Antalya'da Restoranda Baca Yangını

Antalya'da Restoranda Baca Yangını
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda çıkan baca yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen olmadı, ancak restoranda maddi hasar meydana geldi.

Antalya'da bir restoranda çıkan baca yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Güllüpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın bacasında yangın çıktı. Restorandan yükselen dumanı fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Restoranda bulunanlar hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken ekipler duman tahliyesi yaptı, olayda dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi. Restoranda maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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