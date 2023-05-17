Antalya'da refüje çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.S. idaresindeki 07 AZD494 plakalı otomobil, refüje çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA