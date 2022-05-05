Antalya'da Ramazan'da 42 iş yerine kumar operasyonu

Antalya'da polisin Ramazan ayı boyunca kumar oynatılan 42 iş yerine düzenlediği operasyonlarda 50 kişiye adli işlem yapılırken, 140 kişiye de 254 bin 660 TL para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri, Ramazan ayında kıraathane, dernek lokali, spor salonu ve ruhsatsız toplam 42 iş yerinde kumar oynatıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre 140 şahsa 254 bin 660 TL para cezası uygulandı. Suç unsuru niteliği taşıyan 47 bin 835 TL'ye el konularak, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi sağlandı. 63 deste iskambil kağıdı, bin 300 adet poker puluna da el konularak, iş yerlerinin mühürlenmesi için gerekli yazışmalar yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa