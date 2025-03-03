Antalya'da Ramazan Atmosferini Bozan Yüksek Sesli Müzik Olayı

Antalya'nın Serik ilçesinde Ramazan ayının manevi atmosferini bozan bir olay yaşandı. Gece saatlerinde yüksek sesle müzik çalan bir sürücü, aracının kapılarını açarak sesi daha da yaydı. Bu durum sahura kalkmak için erken uyuyan mahalle sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, gece geç saatlerde Serik'te bir mahallede meydana geldi. Sahur vaktine hazırlanan vatandaşlar, dinlenmek ve uykuya çekilmek için evlerinde huzurlu bir gece geçirmek isterken, bir sürücünün yüksek sesle müzik çalması ve aracının ön iki kapısını açarak sesi tüm mahalleye yayması, büyük rahatsızlığa neden oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı anlarda sürücünün aracın yanında bir süre durarak çevreye bir şeyler anlattığı, ardından araca bindiği görülüyor. Mahalle sakinleri rahatsız olduklarını dile getirerek polise şahıs hakkında şikayetçi oldular. - ANTALYA