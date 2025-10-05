Haberler

Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Adam Kendini Yakmaya Çalıştı

Antalya'da Psikolojik Sorunları Olan Adam Kendini Yakmaya Çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir adam, elindeki tiner ve çakmakla kendini yakmaya çalıştı. Olay yerine gelen ekipler, adamı ikna etmekte zorluk yaşarken, kardeşi sayesinde çakmak ve tiner alındı. Adam hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da eline aldığı tiner şişesi ve çakmakla kendini yakmaya çalışan adam ekiplere zor anlar yaşatırken, olay yerine gelen kardeşi tarafından ikna edilerek çakmak elinden alındı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1080 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu belirtilen Erkan K. (51) yaşadığı tartışma sonrası daireden dışarı çıktı. Eline aldığı şişedeki tineri üzerine döken Erkan K. kendisini yakacağını belirterek yanına kimseyi yaklaştırmadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"Benim marklarımı aldılar"

Zaman zaman elinde bulunan tiner şişesinden üzerine yanıcı maddeyi döken Erkan K.'yi ikna etmek için ekipler büyük çaba harcadı. Kendisine yakınlarının borcu olduğunu söyleyen şahıs "Benim dolarlarımı, marklarımı aldılar" dedi. Elinde çakmak bulunması nedeniyle itfaiye ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda beklerken, ekipler şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen yakınlarının sözleri de Erkan K.'yi ikna etmeye yetmedi.

Kardeşi ikna etti

Bu sırada adrese gelen Erkan K.'nin kardeşi kısa süreli görüşmenin ardından elindeki çakmak ve tiner şişesini almayı başardı. Tiner şişesi ve çakmağın Erkan K.'den uzaklaştırılmasının ardından ekipler ve yakınları rahat bir nefes aldı. Getirilen su ile üzerine döktüğü yanıcı maddeden arındırılan Erkan K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erkan K.'nin rahatsızlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördüğü, yakın zamanda taburcu edildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama! Hamas detayı dikkat çekti
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor

Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezilliğin adı gelenek olmuş! Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü

Yüzde 97'si Müslüman olan ülkede mide bulandıran görüntü
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.