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Antalya'da Popüler Alışveriş Siteleri Taklit Edilerek Vatandaşlar Dolandırıldı

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Antalya'da popüler alışveriş sitelerini taklit ederek açtıkları siteler üzerinden vatandaşlara görev veren ve bu yolla 3 milyon liralık haksız kazanç elde eden şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da popüler alışveriş sitelerini taklit ederek açtıkları siteler üzerinden vatandaşlara görev veren ve bu yolla 3 milyon liralık haksız kazanç elde eden şüpheliler jandarma tarafından yakalandı.

Kemer ilçesinde Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 4 şüphelinin internet sitesi üzerinden hesaplar açılarak belirli görevleri yerine getirilmesi sonucu para kazanma vaadiyle vatandaşları dolandırıldıkları tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin banka hesapları üzerinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 3 milyon Türk Lirası hesap hareketi olduğu ortaya çıkartıldı. Olayla ilgili yapılan çalışma neticesinde; Antalya Merkezli İstanbul, Adana ve Gaziantep illerinde yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden S.O, E.K ve M.E.R çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilirken M.Ş ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Antalya Kemer Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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