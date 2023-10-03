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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan çocuklardan biri yakalandı

Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kamyonetle kaçtı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan çocuklar, kovalamaca sonucunda yakalanamayan sürücü ve bir arkadaşıyla birlikte kaçtı. Ancak 12 yaşındaki bir çocuk polis ekiplerince yakalandı.