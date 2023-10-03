Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan çocuklardan biri yakalandı
Antalya'da yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kamyonetle kaçtı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan çocuklar, kovalamaca sonucunda yakalanamayan sürücü ve bir arkadaşıyla birlikte kaçtı. Ancak 12 yaşındaki bir çocuk polis ekiplerince yakalandı.
Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kamyonetle kaçan 3 çocuktan 1'i yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yaşları 12 ila 15 arasında değişen 3 çocuk, ahşap palet yüklü 11 EH 864 plakalı açık kasa kamyonetle gezdikleri sırada polis tarafından durdurulmak istendi.
İhbara uymayıp kamyonetle kaçmaya başlayan çocuklar, polis ekiplerince takibe alındı.
Kaçış sırasında zaman zaman kullandıkları kamyonetle kaldırıma çıkan çocuklar, bazı araçlara da zarar verdi.
Araç, yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonunda Güvenlik Mahallesi 266 Sokak'ta durduruldu. Sürücü ve bir arkadaşı yaya olarak kaçarak izlerini kaybettirdi, 12 yaşındaki M.B. ise polis ekiplerince yakalandı.
M.B. ekiplerce polis merkezine götürülürken, araç çekiciye yüklenip otoparka çekildi.