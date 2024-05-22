Antalya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şahıslar Tutuklandı

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 kişiden 950 bin TL'lik ziynet eşyası ve 650 bin TL nakit para alan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada telefonla irtibat kurduğu İ.Y. ve H.Y isimli vatandaşlara kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak ikametlerinden 950 bin TL'lik ziynet eşyasını alan S.Y. ile aynı yöntemle M.A. isimli vatandaştan 650 bin TL nakit para alan F.F.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arıdndan 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan adli makamlara sevk edilen S.Y. ve F.F.Y. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA