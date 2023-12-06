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Antalya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon 850 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon 850 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "iletişim yoluyla dolandırıcılık" olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, aradıkları kişinin kimlik bilgilerinin başka şahısların eline geçtiğini belirterek, üzerinde kayıtlı bulunan gayrimenkulleri satıp vereceklerini ve istenilen ücretin banka hesap numarasına gönderilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine gayrimenkulünü 2 milyon 850 bin TL'ye satarak şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Y.'nin mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen A.T. ve T.Ç. yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Dolandırıcılık Antalya Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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