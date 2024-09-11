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Antalya'da Polis ve Kamu Çalışanı İddialı Dolandırıcılar Yakalandı

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Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak bir vatandaştan ziynet eşyası alan A.N. ve kamu çalışanı olduğunu iddia ederek bir vatandaştan para alan C.B. isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da kendisini polis olarak tanıtarak etki altına aldığı vatandaştan yaklaşık 1 milyon 160 bin TL değerinde ziynet eşyası alan A.N. isimli şahıs ile kamu kurumunda çalışan tanıdığı olduğu iddiasıyla vaat vererek vatandaşın 646 bin lirasını alan C.B. isimli şüpheliler yakalandı.

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalarda; telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, 'Kimliğinin kopyalandığını ve adının FETÖ terör örgütüne karıştığını' söyleyerek H.Y. isimli müştekiyi baskı altına alıp yaklaşık 1 milyon 160 bin TL değerinde ziynet eşyasını elden alan A.N. isimli şüpheli ile 'Kendisinin bir kamu kurumunda çalışan tanıdığı olduğu' iddiasıyla, 'Teknolojik malzemelerin ihalesine girerek malzemeleri ucuza alıp pahalıya satma' vaadiyle N.G. isimli müştekiden banka hesabı üzerinden 646 bin TL alan C.B. isimli şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahısların, sim kartlarına ve cep telefonlarına el konuldu. Şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

antalya 3-sayfa Güncel Polis Kamu

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