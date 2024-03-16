Üye Girişi
Haberler

Antalya'da polis operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 17 kişi tutuklandı.

Antalya'da polisin 18 adrese yönelik 45 ekip 183 personelle gerçekleştirdiği operasyon ve uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 17 kişi de tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kepez ilçesinde belirlenen 18 adrese yönelik, 45 ekip, 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik madde arama köpeği ile operasyon ve uygulamalar gerçekleştirdi.

6 bin 882 şahsın sorgulandığı uygulamalarda, 40 aranan şahıs yakalandı, 2 kilogram çeşitli türevlerde uyuşturucu madde, bin 600 sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 210 adet kağıda emdirilmiş 52 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 2 tabanca ve 10 fişek, 9 hassas terazi ele geçirildi.

31 şahıs hakkında uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan, 171 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikat başlatılırken, 17 şahıs ise tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli? Uğur Yüksel kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Başiskele Belediye Başkan adayı Uğur Yüksel kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Çetin kaç yaşında, nereli? Veysel Ekinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Yahyalı Belediye Başkan adayı Veysel Ekinci kaç yaşında, nereli? Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title