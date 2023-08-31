Antalya'da Polis Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan 6 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk liralık dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, telefonda kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları tehdit edip dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 1 milyon 600 bin Türk liralık dolandırıcılık olayına karıştıklarını belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.