Antalya'da Polis Memurunun Eşi ve İki Kızı Toprağa Verildi

Güncelleme:
Antalya'da, bir polis memurunun öldürdüğü eşi ve iki kızı, memleketleri Çankırı'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olay, polis memurunun ailesine yönelik silahlı saldırısı sonucu yaşandı.

Antalya'da polis memurunun öldürdüğü eşi ve iki kızı Çankırı'da toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964. Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde oturur halde bulunan polis memuru M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alındı. Daireye giren ekipler, salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından memleketleri Çankırı'nın Yapraklı ilçesine gönderildi. Cuma namazına ardından İlçeye bağlı Ovacık köyünde kılınan cenaze namazının ardından anne ve iki kızı aile mezarlığında toprağaverildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
