Antalya'da Polis Memuruna Pompalı Tüfekli Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında

Antalya'nın Serik ilçesinde, polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekli saldırı anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesi Sanayi Sitesi'nde 19 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobilden, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis Ali Ş.'ye pompalı tüfek ile ateş etmişti. Olayda polis memuru Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak önce olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne, burada yapılan müdahale sonrası da Antalya'ya sevk edilmişti.

Olay anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlatarak kısa sürede olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına almış, G.K. ve M.A.T. isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay anına ait yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan yeni görüntülerde polis memuru Ali Ş.'nin yolda yürürken araç içerisinden açılan ateş sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı. - ANTALYA