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Antalya'da Polis Memuru Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Antalya'da Polis Memuru Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Antalya'da kavga ihbarına giden polis memuru Esat Koyuncu, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Olay, Konyaaltı ilçesindeki lüks bir sitede meydana geldi.

Antalya'da kavga ihbarına giden polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki lüks bir sitede meydana gelen kavga ihbarına giden Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli Polis Memuru Esat Koyuncu kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının durumu fark ederek haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Koyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koyuncu, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Koyuncu için bugün görev yaptığı Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır diliyorum

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