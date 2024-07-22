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Antalya'da Polis Kovalamacası: 25 Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 25 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada 25 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Serik ilçesi Belpınar Mahallesi'nde yapılan yol uygulaması yaptığı esnada bir araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kaçmaya çalışan sürücü ve araç içerisindeki 1 kişi yakalandı. Şüpheli şahısların üst ve araç içerisinde yapılan aramada; 25 av tüfeği ile 32 şarjör, 1 tabancaya ait sürgü ve namlu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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