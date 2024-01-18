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Antalya'da Polis Ekipleri Umuma Açık Mekan ve Yol Uygulaması Gerçekleştirdi

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Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri, genel asayişin sağlanması ve suç işleme amacındakilerin caydırılması için umuma açık mekan ve yol uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda aranan şahıslar yakalandı, cezai ve idari işlemler yapıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde polis ekipleri eş zamanlı olarak umuma açık mekan ve yol uygulaması gerçekleştirdi.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak umuma açık mekan ve yol uygulaması gerçekleştirdi.

Yapılan uygulamada, 874 kişi, 322 araç ve sürücüsü hakkında sorgulama yapılırken, 6 aranan şahıs yakalandı, 11 araca cezai işlem uygulandı, 11 iş yeri denetlendi ve 1 şahsa kumar suçundan adli işlem, 4 şahsa idari işlem yapıldı. Uygulama kapsamında bir miktar da narkotik madde ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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