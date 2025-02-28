İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Antalya'da Plakasız Motosikletlere 132 Bin TL Ceza

Antalya'da Plakasız Motosikletlere 132 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, plakasız motosiklet kullananlara toplam 132 bin 513 TL para cezası kesildi. Trafik ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine denetim yaptı ve 11 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya'da trafik ekiplerinin denetimlerinde plakası bulunmayan 11 motosiklet trafikten men edilerek sahiplerine toplam 132 bin 513 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde vatandaşların ıraklık Eğitim Merkezi çevresinde plakasız motosikletlerin önü kaldırılmak suretiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve çevre kirliliği oluşturulduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede denetim yaptı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Çıraklık Eğitim Merkezi arkasında park halindeki motosikletlerin bir çoğunun plakasının olmadığını belirlendi. Ekiplerin yaptığı sorgulamada motosikletlerden bir tanesinin motor ve şase numarasının kazınmış olduğu belirlenerek gerekli incelemeler için Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. 'Plaka takmamak' suçundan 11 motosiklet trafikten men edilirken, motosiklet sahiplerine ise toplam 132 bin 513 lira para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
img

Yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi
img

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
Daltonlar suç örgütünün kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi

'Daltonlar'ın kritik ismi yakalandı! Türkiye'ye böyle getirildi
Okan Buruk'un maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'ye katılan Recep Tayyip Erdoğan'a rozetini taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.