Antalya'da plakasız motosiklete 7 bin TL ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, plakasız bir motosiklet ve sürücüsünün firar ettiğini tespit etti. Motosiklete 7 bin TL cezai işlem uygulandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekiplerince sürücüsünün firar ettiği tespit edilen plakasız motosiklete 7 bin TL cezai işlem uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince trafikte aykırı olan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirmeye devam ediyor. Trafik ekiplerinin yaptığı denetimde Deniz Kızı Kavşağı'nda plakasız bir motosiklet ve sürücüsünün firara ettiğini belirledi. Ekipler, plakasız motosiklete toplamda 7 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekipleri, trafik güvenliğini ve akışını düzene koymak için denetimlere devam edeceklerini belirterek sürücüleri kurallara uymaya davet etti.

Öte yandan, trafik ekiplerince 7 bin TL ceza yazılan motosiklet, bağlanıp çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi. - ANTALYA